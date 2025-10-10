Nei film sui Beatles si aggiungono i primi personaggi femminili Chi sarà chi?

I quattro film biopic sui Beatles e diretti dal regista premio Oscar (per American Beauty ) Sam Mendes non vedranno la luce prima del 2028, eppure riescono già a incuriosirci come poche altre pellicole in lavorazione hanno fatto in passato. Perché? Facile a dirsi. Perché il progetto è particolarmente ambizioso e non era mai accaduto che quattro film su altrettanti personaggi fossero lavorati in contemporanea e si incrociassero con trame e protagonisti; perché per la prima volta Paul McCartney, Ringo Starr e le famiglie di Lennon e Harrison hanno concesso i diritti completi su musica e informazioni private dei Beatles e questo rende i film i primi realmente approvati dalla band. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

film beatles aggiungono primiSaoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes - Ai quattro attori che interpreteranno i Beatles nella quadrilogia di Sam Mendes, si è aggiunta Saoirse Ronan che interpreterà Linda Eastman McCartney. Lo riporta comingsoon.it

film beatles aggiungono primiThe Beatles, Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sulla band diretti da Sam Mendes - Il progetto che ruota intorno i quattro film che verranno realizzati sui The Beatles è uno dei più ambiziosi degli ultimi anni. Riporta msn.com

