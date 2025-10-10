Nei campi degli Scrisi resiste la storia millenaria dei contadini | l’oro delle spighe si mostra come ai tempi della Magna Grecia
L’umanità potrà salvarsi se ritorna l’umiltà e il lavoro fatto con onestà e amore come quello compiuto nei secoli dalla civiltà che ha segnato la storia dell’umanità, quella contadina. Questo il messaggio nelle parole memorabili pronunciate da mons. Giuseppe Fiorillo nella sua omelia durante la prima celebrazione religiosa dedicata alla Giornata dell’aratura e del Creato che si è svolta domenica 5 agosto nel territorio al confine tra i comuni di Maierato e Pizzo. Ad ispirare la sua riflessione la figura di San Francesco d’Assisi e il suo Cantico delle Creature, a ottocento anni dalla composizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: campi - scrisi
