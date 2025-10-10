negozianti sentinelle di zona filo diretto con la polizia locale

Un collegamento diretto con la polizia locale per segnalare situazioni di degrado e fenomeni sospetti. È quanto avranno a disposizione i commercianti di Varese grazie al protocollo siglato tra Comune e Confcommercio Ascom. Un patto che punta a potenziare il presidio del territorio, migliorare il decoro e aumentare la percezione di sicurezza in città. Con la firma avvenuta a Palazzo Estense da parte della vicesindaca Ivana Perusin e del presidente di Ascom Varese Antonio Besacchi, diventa così operativo il “Controllo di Comunità Commerciale“, che si ispira a quanto già avviene ad esempio con le attività di controllo del vicinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

