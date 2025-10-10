Nazionali Koné e Dovbyk partono dalla panchina con Francia e Ucraina

Saranno Francia e Ucraina le due nazionali con tinte giallorosse impegnate questa sera nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Tuttavia, né Manu Koné né Artem Dovbyk partiranno titolari nelle rispettive sfide in programma alle 20:45. Panchina per i giallorossi. Al Parc des Princes di Parigi, la Francia di Didier Deschamps ospita l’Azerbaigian per la terza giornata del Gruppo D. I campioni del mondo 2018 sono in vetta a punteggio pieno e puntano a consolidare la leadership. Koné, centrocampista della Roma, inizia il match dalla panchina, mentre la mediana sarà composta da Thuram e Rabiot. In contemporanea, a Reykjavík, l’Ucraina di Rebrov affronterà l’Islanda in una sfida già importante in ottica qualificazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nazionali, Koné e Dovbyk partono dalla panchina con Francia e Ucraina

Ferguson allunga su Dovbyk: le Nazionali confermano la scelta di Gasperini

Giallorossi in nazionale: Dovbyk e Koné dalla panchina con Ucraina e Francia - L'attaccante e il centrocampista sono stati esclusi dalle formazioni delle sfide contro Islanda e Azerbaigian. Segnala ilromanista.eu

Roma, Ferguson stacca Dovbyk: la sosta per le nazionali conferma la gerarchia di Gasperini - Il dualismo tra Ferguson e Dovbyk sta assumendo tratti sempre più netti, con l’irlandese che sembra aver conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini. tuttomercatoweb.com scrive