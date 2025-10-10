Nave israeliana in porto nuova manifestazione di protesta
A Genova prosegue la mobilitazione per la Palestina, anche dopo l'annuncio dell'accordo di pace Israele-Hamas. Dopo la fiaccolata di giovedì sera in piazza Colombo, arriva una manifestazione di protesta lanciata da Calp e Usb presso varco Albertazzi, venerdì 10 ottobre alle ore 19:30. In piazza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: nave - israeliana
In Grecia impedito l'attracco di una nave da crociera israeliana. L'allarme delle ong: "A Gaza è carestia di massa"
Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico
Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"
Quello compiuto da Israele contro la nave Conscience della Freedom Flotilla è l’ennesimo atto di pirateria internazionale. Navi umanitarie, a 120 miglia da Gaza, sono state sequestrate dalla Marina israeliana su ordine del governo criminale di Netanyahu, in t - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, media: la Marina israeliana intercetta ultima nave - X Vai su X
Nuova Flotilla intercettata al largo di Gaza, Israele: "Tutti espulsi al più presto". Fermati 9 italiani - Israele ha confermato di aver intercettato oggi mercoledì 8 ottobre la nuova Flotilla, composta da nove navi e in navigazione da più di ... Scrive iltempo.it
Israele abborda la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - Ancora un abbordaggio in acque internazionali, ma non secondo Tel Aviv, a 120 miglia nautiche da Gaza. Segnala huffingtonpost.it