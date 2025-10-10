Nato Trump | Nessun ritiro Usa dall’Europa

“Non ci sarà nessun ritiro” delle forze Usa dall’Europa. Lo ha assicurato Donald Trump, parlando nello Studio Ovale al fianco del presidente finlandese Alexander Stubb. “Potremmo spostare” alcune truppe, ha aggiunto il presidente Usa. “difenderemmo la Finlandia da un attacco russo” Di fronte a un attacco russo “difenderei la Finlandia, sono un membro della Nato”.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nato, Trump: “Nessun ritiro Usa dall’Europa”

Trump dopo il vertice: “Chiamerò Nato e Zelensky, su alcuni punti niente intesa”

Trump alla Russia: 50 giorni o dazi. Kiev spinge per i colloqui con Mosca ma la Nato denuncia hacker russi

Ucraina, pioggia di droni dalla Russia. Iezzi: “E’ un punto di svolta e un messaggio alla Nato e a Trump”

Donald #Trump ha suggerito di espellere la Spagna dalla Nato per non aver soddisfatto il requisito del 5% di spesa per la difesa: "Avevamo un ritardatario, e quel ritardatario era la Spagna". "Forse dovrebbero essere espulsi dalla Nato, francamente". @ultimo - X Vai su X

Ucraina, Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" | Nato, Trump: "Nessun ritiro Usa dall'Europa" - Zelensky: "È assolutamente giusto che l'Ucraina risponda con attacchi precisi e mirati e, a differenza della Russia, sappiamo esattamente cosa vogliamo ott ... Si legge su msn.com

Trump rassicura Zelensky: “Nessun accordo senza il suo ok, tregua subito o conseguenze gravi” - Il presidente americano ieri ha partecipato a una call con Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. Segnala quotidiano.net