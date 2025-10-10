Nato Mattarella incontra i militari italiani nella base di Amari | Grato per il vostro lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la base di Amari, a una cinquantina di km da Tallinn, sul fronte Est della Nato. L’Italia partecipa con la missione Baltic Eagle III, impegnata nella difesa dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica. “Le tante incursioni aeree che vi sono state con le violazioni dello spazio aereo di questo Paese e dei Paesi Baltici dimostrano quanto la presenza di una vigilanza attiva, efficace ed efficiente come quella che voi assicurate è preziosa per garantire la pace – ha detto Mattarella -, in linea pienamente con la nostra Costituzione e i suoi valori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

