Nasconde genitali e fa sesso con un uomo trans condannata per violenza sessuale | Pensavo avesse capito

Il caso in Inghilterra dove la 21enne stata condannata dal Tribunale per aggressione sessuale. Lei ha ammesso di non essere stata esplicita ma ha spiegato: “Credevo che lui avesse capito”. Il giovane coetaneo che l’ha denunciata però ha rivelato: "Ha finto di essere una ragazza a tutti gli effetti, me lo ha detto solo dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quando un cane ci lecca il viso non è sempre un gesto d’affetto. Potrebbe anche dirci: “Sono a disagio, lasciami spazio”. Dietro quelle “leccatine” si nasconde un intero linguaggio da imparare a decifrare. - facebook.com Vai su Facebook
Foto intime rese pubbliche. Immagini di donne e celebrità manipolate sul web. Cosa si nasconde dietro questi comportamenti e come devono cambiare i rapporti fra donne e uomini? Puntata di #SiamoNoi alle 15.15 su #TV2000. #23settembre #donne #priv - X Vai su X
