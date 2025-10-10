Nasconde genitali e fa sesso con un uomo trans condannata per violenza sessuale | Pensavo avesse capito

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso in Inghilterra dove la 21enne stata condannata dal Tribunale per aggressione sessuale. Lei ha ammesso di non essere stata esplicita ma ha spiegato: “Credevo che lui avesse capito”. Il giovane coetaneo che l’ha denunciata però ha rivelato: "Ha finto di essere una ragazza a tutti gli effetti, me lo ha detto solo dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

