Nasce sul divano di casa grazie all’ostetrica dell’ASL e al 118 | notte record di nascite al Valdarno
Un parto decisamente fuori dall’ordinario quello avvenuto nella notte a Pieve a Presciano, dove una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, assistita dall’ ostetrica Nubia Fabbri dell’ ASL Toscana sud est e dal personale del 118. Erano circa le 2 del mattino quando la donna, ai primi segni di travaglio, ha contattato contemporaneamente la sua amica ostetrica e il 118. Sul posto è intervenuta in pochi minuti l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, insieme alla professionista, che risiede in un comune vicino. All’arrivo dei sanitari, è stato subito chiaro che il parto non avrebbe potuto attendere l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: nasce - divano
Nasce sul divano di casa con l’aiuto dell’ostetrica dell’Asl e del 118
Un salotto da vivere a 360°!!! Lisbona nasce dall’unione di comodità ed utilità, grazie alle sue molteplici funzioni si trasforma da divano relax ad un vero proprio letto ed inoltre lo puoi richiedere fisso, con meccanismo relax e con meccanismo divano letto. Scop - facebook.com Vai su Facebook
La bimba ha fretta di nascere, il parto sul divano di casa. “E’ stato insolito e meraviglioso” - Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, amica della partoriente, e dei sanitari della Misericordia Valdambra ... Lo riporta msn.com