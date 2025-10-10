Un parto decisamente fuori dall’ordinario quello avvenuto nella notte a Pieve a Presciano, dove una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, assistita dall’ ostetrica Nubia Fabbri dell’ ASL Toscana sud est e dal personale del 118. Erano circa le 2 del mattino quando la donna, ai primi segni di travaglio, ha contattato contemporaneamente la sua amica ostetrica e il 118. Sul posto è intervenuta in pochi minuti l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, insieme alla professionista, che risiede in un comune vicino. All’arrivo dei sanitari, è stato subito chiaro che il parto non avrebbe potuto attendere l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nasce sul divano di casa grazie all’ostetrica dell’ASL e al 118: notte record di nascite al Valdarno