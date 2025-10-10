Nasce sul divano di casa con l’aiuto dell’ostetrica dell’Asl e del 118

Un parto insolito, stanotte in Valdarno: intorno alle 2 del mattino una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ostetrica ASL e del personale del 118. Si tratta del suo secondo parto.Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: nasce - divano

Un salotto da vivere a 360°!!! Lisbona nasce dall’unione di comodità ed utilità, grazie alle sue molteplici funzioni si trasforma da divano relax ad un vero proprio letto ed inoltre lo puoi richiedere fisso, con meccanismo relax e con meccanismo divano letto. Scop - facebook.com Vai su Facebook

Il divano in casa è ormai bandito: queste alternative sono di tendenza e salvaspazio - Oltre a completare l’ambiente, è anche il ritrovo dopo una lunga e impegnativa giornata passata fuori casa, il ... Da diregiovani.it

Divano letto addio, come avere un posto in più in casa senza usarlo: l’alternativa è geniale - Non importa quanto grande è la casa, lo spazio non sarà mai abbastanza a tal punto di inventare qualsiasi tipo di strategia ... diregiovani.it scrive