Nasce sul divano di casa con l’aiuto dell’ostetrica dell’Asl e del 118

Un parto insolito, stanotte in Valdarno: intorno alle 2 del mattino una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ostetrica ASL e del personale del 118. Si tratta del suo secondo parto.Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

