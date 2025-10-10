Nasce il protocollo per la sicurezza stradale in collaborazione con le associazioni delle vittime
Per la sicurezza stradale nasce un gruppo misto composto dalle istituzioni, forze dell'ordine, scuola, sanità, associazioni di categoria e di assistenza alle vittime, società autostradali e società addette alle strade regionali, Comuni. Lo stabilisce il protocollo firmato ieri nella sede della.
Nasce l'Osservatorio giovanile per l’imprenditorialità, il Comune firma il protocollo d'intesa
La Fondazione CAVE CANEM ha da poco siglato un protocollo con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che mette al centro i giovani autori di reato e i cani vittime di abbandono e maltrattamenti. Un'iniziativa che non nasce oggi e che negli an
Firmato il protocollo tra #Cnr_Ibe, Federazione #FilieraLegno, #Conlegno: nasce il nuovo centro di competenza per la valorizzazione del #legno realizzare un'inedita piattaforma strategica di dialogo tra mondo della ricerca scientifica e industria
Firmato protocollo per sicurezza stradale territorio veneziano - È stato sottoscritto, oggi pomeriggio nella sede della Città metropolitana a Mestre, il Protocollo di intesa che avvia ufficialmente il tavolo permanente per la sicurezza stradale, la prevenzione e la ...
Castellabate: siglato protocollo d'intesa per la sicurezza sulla strada - Il Protocollo prevede campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura, progetti educativi nelle scuole, laboratori con personale medico