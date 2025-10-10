Nasce il protocollo per la sicurezza stradale in collaborazione con le associazioni delle vittime

Veneziatoday.it | 10 ott 2025

Per la sicurezza stradale nasce un gruppo misto composto dalle istituzioni, forze dell'ordine, scuola, sanità, associazioni di categoria e di assistenza alle vittime, società autostradali e società addette alle strade regionali, Comuni. Lo stabilisce il protocollo firmato ieri nella sede della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

nasce protocollo sicurezza stradaleFirmato protocollo per sicurezza stradale territorio veneziano - È stato sottoscritto, oggi pomeriggio nella sede della Città metropolitana a Mestre, il Protocollo di intesa che avvia ufficialmente il tavolo permanente per la sicurezza stradale, la prevenzione e la ... Scrive msn.com

Castellabate: siglato protocollo d’intesa per la sicurezza sulla strada - Il Protocollo prevede campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura, progetti educativi nelle scuole, laboratori con personale medico- Riporta infocilento.it

