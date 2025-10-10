Napoli tra chi la vive e chi la sogna

Napoli è una città che non si lascia raccontare con semplicità. È stratificata come la sua storia, contraddittoria come il suo presente, magnetica come il suo futuro per chi la guarda con occhi nuovi. Per chi ci vive, Napoli è casa e caos, bellezza e fatica. Per chi ci ha vissuto, è una nostalgia che torna con i profumi, i suoni e un dialetto che resta incollato alla memoria. Per chi vorrebbe andarci a vivere, è una promessa intensa, a tratti romantica, a tratti incerta. Napoli è, in fondo, un’esperienza. I napoletani che la abitano tutti i giorni hanno un rapporto viscerale con la città. La vivono come una madre difficile: generosa, ma imprevedibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

