Napoli si prepara per l' America' s Cup | cronoprogramma serrato fino alla gara

Agi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -"Le squadre saranno qui ad aprile del 2026 e per quella data Bagnoli dovrà essere pronta". Tra le tante dichiarazioni d'intenti e i messaggi positivi e incoraggianti che le istituzioni continuano a lanciare da qualche mese a questa parte, le parole dell'event director dell'America's Cup, Leslie Ryan, suonano come un campanello d'allarme e un messaggio chiaro agli organizzatori. La manifestazione velica più antica e più importante al mondo è in programma nel 2027, ma per poter beneficiare dello straordinario impatto positivo, in termini economici e di immagini, Napoli e l'Italia devono sciogliere il nodo della bonifica e riqualificazione del Sito di interesse nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

napoli si prepara per l america s cup cronoprogramma serrato fino alla gara

© Agi.it - Napoli si prepara per l'America's Cup: cronoprogramma serrato fino alla gara

In questa notizia si parla di: napoli - prepara

Calciomercato Napoli, Manna prepara il doppio colpo: gli indizi di mercato

Lookman Inter, la società nerazzurra spinge ancora per il centravanti nigeriano! Si prepara una nuova offerta per superare il Napoli

Il Bologna rifiuta l’ultima offerta, il Napoli prepara un ulteriore rilancio per Ndoye (Di Marzio)

napoli prepara america sAmerica’s Cup a Napoli, lo sprint per Bagnoli: «Lavori da finire la prossima primavera» - A Barcellona l’impatto economico è stato di un miliardo di euro con 380 fornitori del territorio, il 90% del totale che ha lavorato ... Riporta ilmattino.it

napoli prepara america sL’America’s Cup impazzisce per Napoli e consiglia: un match al Maradona è un must per chiunque visiti la città - La descrizione affascinante che fa di Napoli l'America's Cup che consiglia di andare allo stadio per vivere una esperienza mistica ... ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Prepara America S