Napoli si prepara per l' America' s Cup | cronoprogramma serrato fino alla gara

AGI - "Le squadre saranno qui ad aprile del 2026 e per quella data Bagnoli dovrà essere pronta". Tra le tante dichiarazioni d'intenti e i messaggi positivi e incoraggianti che le istituzioni continuano a lanciare da qualche mese a questa parte, le parole dell'event director dell'America's Cup, Leslie Ryan, suonano come un campanello d'allarme e un messaggio chiaro agli organizzatori. La manifestazione velica più antica e più importante al mondo è in programma nel 2027, ma per poter beneficiare dello straordinario impatto positivo, in termini economici e di immagini, Napoli e l'Italia devono sciogliere il nodo della bonifica e riqualificazione del Sito di interesse nazionale.

