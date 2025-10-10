Napoli Polizia Locale in azione | bloccato parcheggiatore abusivo e sequestrato cantiere edile non autorizzato

Nelle ultime ore, il personale delle unità operative Stella, Scampia e Investigativa Ambientale ha effettuato numerosi interventi contro parcheggiatori abusivi, abusi edilizi e occupazioni illegali di suolo pubblico. In piazza Cavour, gli agenti hanno individuato un parcheggiatore abusivo che, durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, Polizia Locale in azione: bloccato parcheggiatore abusivo e sequestrato cantiere edile non autorizzato

In questa notizia si parla di: napoli - polizia

Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti

Decine di veicoli in sosta vietata rimossi nel centro di Napoli: l'operazione della polizia municipale

Odori nauseabondi, Polizia locale sequestra rimessaggio a Napoli

#Napoli - Sorpreso a vendere droga in via Arenaccia: arrestato 27enne #Cronaca #Polizia #Droga #Controlli #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

I poliziotti della #Squadramobile di Napoli e del commissariato di Scampia hanno arrestato tre persone di un clan camorristico per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Rivendicarono arbitrariamente la proprietà di un autolavaggio #16settembre - X Vai su X

Controlli intensificati su “Movida” e sicurezza stradale - Continua l'azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli, con interventi mirati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano ... Lo riporta napolivillage.com

Esercito e forze di polizia in azione nella Terra dei Fuochi: sequestri e denunce tra Napoli e Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Esercito e forze di polizia in azione nella Terra dei Fuochi: sequestri e denunce tra Napoli e Caserta . Si legge su casertaweb.com