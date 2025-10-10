Napoli Overdrive Festival in 5.000 tra motori show adrenalina e corsi di guida sicura

2anews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell’energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive Festival che fino a domenica celebra il futuro tra tecnologia, musica e visione urbana. In cinquemila hanno passeggiato tra le auto presenti, veri gioielli delle . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli overdrive festival in 5000 tra motori show adrenalina e corsi di guida sicura

© 2anews.it - Napoli Overdrive Festival, in 5.000 tra motori, show, adrenalina e corsi di guida sicura

In questa notizia si parla di: napoli - overdrive

Overdrive: al Centro Direzionale di Napoli tre giorni di motori, spettacoli e prevenzione

Napoli overdrive, show e motori al Centro Direzionale - Con il rombo dell’innovazione e il battito dell’energia creativa, si è aperto al centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival dei motori che da ... Come scrive ilmattino.it

napoli overdrive festival 5000Napoli Overdrive Festival, dal 10 al 12 ottobre una vera festa per la città - Il Centro Direzionale cuore pulsante della città: 3 giorni di motori, spettacoli, stuntman, convegni, educazione stradale, innovazione e solidarietà ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Overdrive Festival 5000