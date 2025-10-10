Napoli Overdrive Festival in 5.000 tra motori show adrenalina e corsi di guida sicura

Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell’energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive Festival che fino a domenica celebra il futuro tra tecnologia, musica e visione urbana. In cinquemila hanno passeggiato tra le auto presenti, veri gioielli delle . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Overdrive Festival, in 5.000 tra motori, show, adrenalina e corsi di guida sicura

In questa notizia si parla di: napoli - overdrive

Overdrive: al Centro Direzionale di Napoli tre giorni di motori, spettacoli e prevenzione

lostrillone.tv. . Al Centro Direzionale di Napoli spettacolo di motocrosso acrobatico in occasione dell'overdrive festival. #freestylemotocross #centrodirezionale - facebook.com Vai su Facebook

#napoli Overdrive, il programma completo dell'evento al #centro direzionale fino a domenica 12 ottobre - X Vai su X

Napoli overdrive, show e motori al Centro Direzionale - Con il rombo dell’innovazione e il battito dell’energia creativa, si è aperto al centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival dei motori che da ... Come scrive ilmattino.it

Napoli Overdrive Festival, dal 10 al 12 ottobre una vera festa per la città - Il Centro Direzionale cuore pulsante della città: 3 giorni di motori, spettacoli, stuntman, convegni, educazione stradale, innovazione e solidarietà ... Segnala tuttosport.com