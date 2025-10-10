Napoli minaccia la moglie di inviare al figlio un video intimo | arrestato 34enne per stalking

La donna, vittima di anni di maltrattamenti e vessazioni, ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo per stalking dopo l’ennesima escalation di minacce e persecuzioni.  “Se non torni da me mando a nostro figlio un nostro video intimo”. È solo una delle frasi con cui un 34enne napoletano tormentava l’ex moglie, madre dei suoi due . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli minaccia la moglie di inviare al figlio un video intimo arrestato 34enne per stalking

napoli minaccia moglie inviareNapoli, perseguita l’ex moglie e la minaccia: «Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio» - I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato un uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ... Scrive msn.com

