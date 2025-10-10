Napoli minaccia la moglie di inviare al figlio un video intimo | arrestato 34enne per stalking

La donna, vittima di anni di maltrattamenti e vessazioni, ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo per stalking dopo l’ennesima escalation di minacce e persecuzioni. “Se non torni da me mando a nostro figlio un nostro video intimo”. È solo una delle frasi con cui un 34enne napoletano tormentava l’ex moglie, madre dei suoi due . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, minaccia la moglie di inviare al figlio un video intimo: arrestato 34enne per stalking

