Napoli minacce alla moglie | Se non torni mando a mio figlio il nostro video intimo

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 34enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte, in provincia di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe vessato la donna con telefonate e messaggi, fino a 80 di seguito, con insulti e minacce. La vittima aveva già lasciato l’abitazione con i figli. In una delle comunicazioni avrebbe anche minacciato di inviare al figlio un video intimo della coppia se non fossero tornati a casa: dopo questo fatto la donna ha denunciato l’ex coniuge ai Carabinieri. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione, trovata danneggiata come aveva promesso nelle precedenti minacce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli minacce alla moglie se non torni mando a mio figlio il nostro video intimo

© Lapresse.it - Napoli, minacce alla moglie: “Se non torni, mando a mio figlio il nostro video intimo”

In questa notizia si parla di: napoli - minacce

Napoli, minacce per 10 euro: 54enne arrestato per tentata estorsione

Napoli choc: 5 anni di estorsioni e minacce, arrestati due aguzzini a San Giovanni

Napoli, minacce a schiaffi all’infermiera di turno al pronto soccorso del C.T.O.: denunciata 48enne

napoli minacce moglie torniNapoli, perseguita l’ex moglie e la minaccia: «Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio» - I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato un uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ... Lo riporta msn.com

napoli minacce moglie torniNapoli, perseguita l’ex moglie e minaccia di inviare al figlio un video intimo di lei: arrestato - Napoli – Ottanta chiamate in un solo giorno, decine di messaggi e un’ossessione che non si è fermata nemmeno davanti ai figli. Riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Napoli Minacce Moglie Torni