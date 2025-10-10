Napoli minacce alla moglie | Se non torni mando a mio figlio il nostro video intimo
Un 34enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte, in provincia di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe vessato la donna con telefonate e messaggi, fino a 80 di seguito, con insulti e minacce. La vittima aveva già lasciato l’abitazione con i figli. In una delle comunicazioni avrebbe anche minacciato di inviare al figlio un video intimo della coppia se non fossero tornati a casa: dopo questo fatto la donna ha denunciato l’ex coniuge ai Carabinieri. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione, trovata danneggiata come aveva promesso nelle precedenti minacce. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: napoli - minacce
Napoli, minacce per 10 euro: 54enne arrestato per tentata estorsione
Napoli choc: 5 anni di estorsioni e minacce, arrestati due aguzzini a San Giovanni
Napoli, minacce a schiaffi all’infermiera di turno al pronto soccorso del C.T.O.: denunciata 48enne
Napoli, “Torna, o mando un video intimo a nostro figlio”: minacce e attacchi alla ex, arrestato - X Vai su X
Nuove minacce contro il magistrato anticamorra Catello Maresca, bersaglio di pesanti intimidazioni durante una diretta social. Parole violente che citano Totò Riina e colpiscono anche il procuratore Gratteri e il ministro Nordio. La Procura di Napoli ha aperto u - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, perseguita l’ex moglie e la minaccia: «Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio» - I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato un uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ... Lo riporta msn.com
Napoli, perseguita l’ex moglie e minaccia di inviare al figlio un video intimo di lei: arrestato - Napoli – Ottanta chiamate in un solo giorno, decine di messaggi e un’ossessione che non si è fermata nemmeno davanti ai figli. Riporta pupia.tv