Un 34enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte, in provincia di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe vessato la donna con telefonate e messaggi, fino a 80 di seguito, con insulti e minacce. La vittima aveva già lasciato l’abitazione con i figli. In una delle comunicazioni avrebbe anche minacciato di inviare al figlio un video intimo della coppia se non fossero tornati a casa: dopo questo fatto la donna ha denunciato l’ex coniuge ai Carabinieri. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione, trovata danneggiata come aveva promesso nelle precedenti minacce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, minacce alla moglie: “Se non torni, mando a mio figlio il nostro video intimo”