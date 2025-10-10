Napoli l’ex Piotr Zielinski sarebbe ai margini all’Inter | cessione a gennaio o rescissione a fine anno?

Piotr Zielinski sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice con la maglia dell’Inter. Dopo anni da protagonista assoluto a Napoli, dove era diventato un pilastro per mister e compagni, il centrocampista polacco non riesce a trovare la sua dimensione a Milano. Chivu gli concede poco spazio e, quando chiamato in causa, il suo rendimento è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it