Napoli l’ex Piotr Zielinski sarebbe ai margini all’Inter | cessione a gennaio o rescissione a fine anno?
Piotr Zielinski sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice con la maglia dell’Inter. Dopo anni da protagonista assoluto a Napoli, dove era diventato un pilastro per mister e compagni, il centrocampista polacco non riesce a trovare la sua dimensione a Milano. Chivu gli concede poco spazio e, quando chiamato in causa, il suo rendimento è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Piotr Zielinski, da leader a Napoli a riserva di lusso: la scorsa estate è stato ad un passo dall’addio all’Inter
Dramma Piotr Zielinski, l’ex Napoli sta vivendo un incubo a Milano: è peggio del previsto
Zielinski via dall’Inter a gennaio: affare low cost in Serie A - Piotr Zielinski può seriamente dire addio all'Inter a gennaio, ma restare in Serie A: affare a basso costo di grande interesse ... calciotoday.it scrive
Inter, euro-goal di Zielinski nell'amichevole tra Polonia e Nuova Zelanda - Il centrocampista nerazzurro sblocca il risultato della gara. msn.com scrive