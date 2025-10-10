Napoli la fascia è ancora da rinforzare | Juanlu torna di moda E c' è anche un piano B
Avvio di stagione grigio per lo spagnolo del Siviglia: gli azzurri ritornano all’assalto già per gennaio dopo la trattativa portata avanti per diverse settimane quest'estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: napoli - fascia
Napoli, contatti in corso per la fascia: ci siamo quasi
Il Napoli vuole chiudere per Gutierrez: 25-30 milioni per "risolvere" la fascia sinistra
Il Napoli corre in fascia: vicino il sì di Juanlu, Gutierrez a un passo
SEGUI LA DIRETTA Il problema tecnico durante la fascia di garanzia prevista per lo sciopero generale del 3 ottobre indetto da Cgil e Usb. Disagi anche sulla Linea 6. Funicolari di Napoli in funzione - facebook.com Vai su Facebook
Al Napoli ora Conte vuole Musah per rinforzare la mediana - Il Napoli si è infatti lanciato nella trattativa con il Milan per il 22enne centrocampista statunitense ... Secondo ansa.it
Tardelli: "Napoli rinforzato e con due squadre. Ma se la Juventus vince il derby d'Italia..." - In testa resiste in Napoli di Antonio Conte che si è molto rinforzato nel corso del mercato estivo. Si legge su tuttomercatoweb.com