Napoli doccia ghiacciata per Conte | la decisione ufficiale

Arrivata in queste ore una doccia ghiacciata per Antonio Conte. Il tecnico ora dovrà spingere al massimo per far ricredere di sé Il Napoli, in questo avvio di stagione, sta sicuramente mantenendo le aspettative iniziali. Rispetto la scorsa stagione, infatti, sono addirittura due i punti in più in classifica, nonostante la sconfitta a San Siro contro il Milan. La squadra di Antonio Conte, dopo il big match, ha subito alzato la testa e aggiunto al proprio bagaglio altri risultati positivi, con anche l’esordio casalingo in Champions League. Il tecnico però ha ricevuto una notizia che non lo lascia del tutto soddisfatto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, doccia ghiacciata per Conte: la decisione ufficiale

In questa notizia si parla di: napoli - doccia

Doccia fredda Napoli: il top player vuole giocare in Premier | Conte l’ha scoperto da Fabrizio Romano

Doccia fredda a Castel Volturno: Napoli beffato dalla Fiorentina | Manna ha atteso troppo per chiudere l’affare

Napoli a Castel di Sangro, è subito doccia fredda per Conte: titolare infortunato – FOTO

CLAMOROSO AL MARADONA Ekhator porta avanti il Genoa segnando DI TACCO Il giovane festeggia così la convocazione con l'Italia U21, per Conte e il Napoli è una doccia fredda #NapoliGenoa #SerieA #Ekhator - facebook.com Vai su Facebook

Napoli e Inter, via al duello Conte: tutte le big sono tornate - Piano, il nome dell’assassino non è mai alla prima pagina del romanzo giallo. Da ilmattino.it

Napoli, Conte: “Ci resta l’amaro in bocca, ma le sensazioni sono positive” - Inizia con una sconfitta la Champions League del Napoli, che se la gioca ma cade per 2- Lo riporta gianlucadimarzio.com