Sono stati istituiti nuovi dispositivi di circolazione a Napoli per lavori che andranno ad interessare diverse strade della città. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni