Napoli dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni
Sono stati istituiti nuovi dispositivi di circolazione a Napoli per lavori che andranno ad interessare diverse strade della città. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione .
“Non avevano imbracatura né dispositivi di protezione”: la dinamica dell’incidente in cui sono morti tre operai a Napoli
Convegno internazionale di Studi | Parole, dispositivi e immagini della morte: comunicare con l'aldilà | Words, devices and images of death: speaking to the afterlife English below Napoli, 13-15 novembre 2025 Complesso Monumentale di San Lorenzo Ma
Dispositivo temporaneo di circolazione in occasione della cerimonia commemorativa dell'82° anniversario delle "Quattro Giornate di Napoli" Il 28 settembre 2025 Leggi sul sito tutte le strade interessate
Napoli, strade chiuse per San Gennaro: dispositivo traffico - A Napoli è istituito in via Duomo nelle giornate del 18 e 19 settembre 2025 un particolare dispositivo di circolazione a causa delle celebrazioni previste in onore di San Gennaro, Santo Patrono della ...
Napoli, lavori alle stazioni di Amedeo e Mergellina: modifiche alla circolazione dei treni - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dalle ore 22,30 alle 5,30 nelle notti 17/18, 18/19, 21/22, 29/30 agosto, 2/3 e 9/10 settembre eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale presso le stazioni ...