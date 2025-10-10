Napoli chude il il Burger King della stazione centrale | a rischio 28 dipendenti
Il punto vendita Burger King situato all’interno della stazione centrale di Napoli, insieme al bar e agli altri locali affacciati su piazza Garibaldi, si prepara a chiudere i battenti. L’ultimo giorno di attività sarà domenica 12 ottobre. Ventotto lavoratori perderanno il posto, dopo essere stati informati soltanto lunedì scorso dalla società Cigar 1 srl, che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Chiude Burger King alla Stazione Centrale, lavoratori in rivolta: "Alcuni di noi lavorano qui da 30 anni" - Tra le ipotesi c’è un trasferimento a Verona, ma i 28 dipendenti lo considerano impraticabile con stipendi da un migliaio di euro. Scrive napolitoday.it