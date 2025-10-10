Napoli chiude Burger King alla Stazione Centrale dopo 28 anni | licenziati 30 lavoratori

I sindacati: "Assurdo licenziamento fast: lavoratori avvisati una settimana prima". Protesta con striscioni e bandiere dei dipendenti: "Dateci dignità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

napoli chiude burger kingNapoli, chiude Burger King alla Stazione Centrale dopo 28 anni: licenziati 30 lavoratori - I sindacati: “Assurdo licenziamento fast: lavoratori avvisati una settimana prima”. Segnala fanpage.it

Napoli, chiude un fast food alla Stazione - La società che da 28 anni gestisce il punto ristoro, che comprende anche bar e pizzetteria, ha comunicato ai lavoratori che entro domenica dovrà restituire i locali a Grandi Stazioni. Da rainews.it

