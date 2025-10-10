Napoli chiude Burger King alla Stazione Centrale dopo 28 anni | licenziati 30 lavoratori
I sindacati: "Assurdo licenziamento fast: lavoratori avvisati una settimana prima". Protesta con striscioni e bandiere dei dipendenti: "Dateci dignità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
