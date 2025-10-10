Sono arrivati elogi fantastici per Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli ancora alle prese con un infortunio: parole al miele per lui Il Napoli anche quest’anno sta facendo a meno di Alessandro Buongiorno, difensore centrale arrivato ad inizio scorsa stagione dal Torino, per 35 milioni di euro + 5 di bonus. Spesso condizionato da numerosi infortuni, gli azzurri non hanno potuto godersi al meglio le sue qualità. Il potenziale però sicuramente si è visto, con la leadership che lo contraddistingue rispetto i suoi colleghi in azzurro e in Serie A. Quando è in campo la storia è diversa: ora tifosi e Antonio Conte non attendono altro che il suo ritorno sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che elogio per Buongiorno: parole al miele per il difensore