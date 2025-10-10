Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, nel corso di un’attività di controllo e perquisizione ordinaria effettuata dal personale di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, sono stati rinvenuti 18 telefoni smartphone, accuratamente occultati all’interno di uno dei reparti detentivi. Secondo quanto riferito dal Vicesegretario Regionale SAPPE della Campania, Raffaele Serra, si tratta di un rinvenimento importante che conferma, ancora una volta, la professionalità e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, costretti però ad operare in condizioni sempre più difficili, con carenze di personale, strumenti inadeguati e un sovraffollamento cronico che rende ingestibile la sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, call center tra le sbarre: rinvenuti 18 cellulari in carcere