Napoli blitz in un vicolo | sorpresi in casa con la droga aggrediscono gli agenti Arrestati

Teleclubitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresi a spacciare droga, aggrediscono gli agenti ma vengono bloccati. La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne ed un 52enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, ed una 36enne, anch’ella napoletana, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, tutti in concorso tra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

