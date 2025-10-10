Napoli-Avellino test utile per i biancoverdi | Tutino accelera
Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo test per l’ Avellino sul campo del Napoli a Castel Volturno. Dopo il 5-3 dello scorso settembre, anche stavolta la squadra di Antonio Conte si è imposta, con un 3-0 maturato tutto nella ripresa: dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, gli azzurri hanno colpito con Beukema, il giovane Vergara e Lang. Un’amichevole preziosa per Raffaele Biancolino, utile a verificare condizione e soluzioni tattiche durante la pausa per le Nazionali. Non ha partecipato al test Gennaro Tutino, rimasto al “Partenio-Lombardi” per un allenamento personalizzato di oltre due ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - avellino
