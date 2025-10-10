Napoli 34enne arrestato le minacce all’ex moglie | Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio

Una vicenda di maltrattamenti e stalking familiare che si protraeva da anni si è conclusa con l’arresto di un 34enne napoletano, denunciato e poi fermato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte. La sua ossessione nei confronti dell’ex moglie ha trasformato la vita della vittima, Lucia (nome di fantasia), in un incubo quotidiano fatto di chiamate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

