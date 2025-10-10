Napoli 34enne arrestato le minacce all’ex moglie | Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio

Una vicenda di maltrattamenti e stalking familiare che si protraeva da anni si è conclusa con l’arresto di un 34enne napoletano, denunciato e poi fermato dai Carabinieri della Stazione di Capodimonte. La sua ossessione nei confronti dell’ex moglie ha trasformato la vita della vittima, Lucia (nome di fantasia), in un incubo quotidiano fatto di chiamate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli. 34enne arrestato, le minacce all’ex moglie: “Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio”

In questa notizia si parla di: napoli - 34enne

#Cronaca Tangenziale di Napoli: denunciato dalla Polizia di Stato un 34enne per una lite per viabilità - X Vai su X

#Cronaca Tangenziale di Napoli: denunciato dalla Polizia di Stato un 34enne per una lite per viabilità - facebook.com Vai su Facebook

“Se non torni mando il video intimo a nostro figlio”: arrestato 34enne per stalking a Napoli - Con questa minaccia un 34enne di Napoli cercava di costringere la moglie a tornare insieme a lui. Lo riporta fanpage.it

Anni di minacce e persecuzioni: arrestato 34enne per maltrattamenti e stalking - Una lunga storia di vessazioni familiari si è conclusa con l’arresto di un uomo di 34 anni a Napoli, accusato di maltrattamenti in famiglia, atti Anni di minacce e persecuzioni: arrestato 34en ... Scrive marigliano.net