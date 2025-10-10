Napoli 2025 da record al Maradona | zero sconfitte come Liverpool e Monaco

Napoli, 10 ottobre 2025 - Secondo un comune sentire, uno dei primi parametri usati per tarare il benessere di una squadra è il suo rendimento interno: in tal senso, il Napoli può dormire sonni tranquilli e non soltanto con riferimento a questo primissimo scorcio di stagione. I numeri del Napoli al Maradona. Restando a quest'ultimo ambito, finora gli azzurri al Maradona hanno sempre vinto, sia in Serie A che in Champions League: rispettivamente, in campionato a Fuorigrotta sono cadute Cagliari, Pisa e Genoa, mentre a livello continentale a essere uscito con le ossa rotte è stato lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

