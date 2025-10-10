Nan Goldin l’indagatrice di esistenze al Pirelli HangarBicocca | Due anni dentro l’orrore di Gaza

Milano, 10 ottobre 2025 – “Parlo ai giornalisti, com’è stato possibile che sia successo tutto ciò? Chiedetemi pure della mostra (‘ This Will Not End Well’ (Non andrà a finire bene, sino al 15 febbraio a Pirelli HangarBicocca, ndr ), ma io ho passato due anni così, a guardare queste immagini e a non poter far nulla. Non doveva succedere”. Nan Goldin, artistar americana, attivista da sempre, fotografa, filmaker, leggendaria indagatrice dell’esperienza umana, ha esordito così, ieri, dopo un video toccante (ma sono due anni che guardiamo queste immagini) su Gaza, confezionato apposta per la conferenza stampa, e che i visitatori non vedranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

