Nadia Ghisalberti scelta dal Ministero della Cultura per la Commissione teatro | Porterò passione ed esperienza
L’ex assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti è stata nominata dal ministro Alessandro Giuli come componente della Commissione consultiva nazionale Teatro del ministero della Cultura. La designazione è stata acquisita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. “Ringrazio il presidente dell’Upi Pasquale Gandolfi che ha proposto la mia candidatura e la sindaca Elena Carnevali che l’ha sostenuta – commenta Ghisalberti –. Sono onorata di far parte della Commissione Teatro del Ministero, un impegno al quale mi approccio con la consapevolezza del grande valore del teatro italiano, e l’obiettivo di sostenere e valorizzare un patrimonio culturale fatto di tradizione, innovazione, sperimentazione, professionalità e capitale umano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
