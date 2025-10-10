Nadia Battocletti | la corsa il fidanzato sciatore gli studi in ingegneria e la scelta dell’Islam

Milleunadonna.it | 10 ott 2025

Com’è una campionessa mondiale di atletica quando non corre? Lo racconta Nadia Battocletti, la 25enne trentina vincitrice di due medaglie agli ultimi Campionati Mondiali di Tokyo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

nadia battocletti la corsa il fidanzato sciatore gli studi in ingegneria e la scelta dell8217islam

Nadia Battocletti: «Corro 100 chilometri a settimana. Mangio pastasciutta e tanti dolci. Il mio fidanzato? Uno sciatore, io ero fortissima anche a tennis» - L'atleta vincitrice di due medaglie ai Mondiali di Tokyo: l'Islam?

Nadia Battocletti epica ai mondiali di Atletica 2025: dal tennis alla corsa, storia dell'indomita guerriera di Caivano - Con un leggendario sprint finale Nadia Battocletti ai Mondiali di Atletica 2025 di Tokyo è arrivata seconda nella finale dei 10000 metri entrando nella storia

