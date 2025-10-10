Mutui tassi stabili a luglio 2025 | tra surroghe nuove offerte e attese per settembre

Si rimane, in ogni caso, su livelli di tasso ancora favorevoli per chi intende richiedere un mutuo: in particolare, il TAN medio dei mutui a tasso fisso si attesta attorno al 2,50%, mentre per quelli a tasso variabile si registra una lieve flessione al 2,58%. Anche i TAEG risultano contenuti, con valori compresi tra il 2,64% e il 2,84%, confermando la convenienza dell'attuale scenario per nuove richieste o operazioni di surroga. Il ritorno del tasso variabile: una scelta che torna a convincere. Alla luce di questo scenario, dopo una flessione piuttosto significativa nel corso degli ultimi anni, è interessante notare come il mutuo a tasso variabile stia vivendo un ritorno di interesse tra i richiedenti.

In questa notizia si parla di: mutui - tassi

