Musicista massacrato di botte a Monti | la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo
Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Monti a giugno 2011. A disporlo la Cassazione nei confronti dei quattro imputati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Musicista massacrato di botte a Monti: la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo - Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Monti a giugno 2011 ... Come scrive fanpage.it
Musicista ucciso di botte a Monti, la Cassazione accoglie il ricorso di un imputato: “Appello ter” - I giudici della Quinta sezione penale hanno accolto la richiesta di Carmine D'Alise, condannato a 11 anni e otto mesi in appello ... msn.com scrive