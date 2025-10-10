Musicista massacrato di botte a Monti | la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Monti a giugno 2011. A disporlo la Cassazione nei confronti dei quattro imputati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musicista - massacrato

musicista massacrato botte montiMusicista massacrato di botte a Monti: la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo - Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Monti a giugno 2011 ... Come scrive fanpage.it

musicista massacrato botte montiMusicista ucciso di botte a Monti, la Cassazione accoglie il ricorso di un imputato: “Appello ter” - I giudici della Quinta sezione penale hanno accolto la richiesta di Carmine D'Alise, condannato a 11 anni e otto mesi in appello ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Musicista Massacrato Botte Monti