muore in moto sul rettilineo mistero sulle cause

Il medico del 118, accorso ieri mattina verso le 11.30 in emergenza, lo ha trovato esanime, adagiato sopra la sua moto finita fuori strada. Roberto Erminio Carraro, 65 anni di Valmorea, è stato vittima di un incidente stradale avvenuto mentre percorreva via Monte Rosa a Solbiate con Cagno, il tratto di provinciale che conduce verso la frazione di Cagno. Alla guida di un Ktm 800, è uscito di strada, strisciando a ridosso della vegetazione che costeggia la carreggiata, con un urto che lo ha fatto rimbalzare sopra la moto finita a terra nel prato. I soccorritori, personale sanitario del 118 e vigili del fuoco, lo hanno trovato così, morto sul colpo, e non è stato possibile nemmeno tentare una manovra rianimatoria per portarlo in un pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

