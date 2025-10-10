Muore durante la partita calciatori in lacrime e match sospeso | dramma nel calcio
Il mondo del calcio è nello sconforto: è successo proprio durante il match, il dramma ha devastato i giocatori. Il mondo del calcio vive un altro terribile dramma. Durante la partita i giocatori si sono sciolti in lacrime: la notizia ha devastato gli atleti e ha reso impossibile proseguire il match, che è stato infatti sospeso. La notizia del decesso è arrivata proprio mentre le squadre erano in campo: lo sconcerto e la disperazione hanno fatto subito capolino sul rettangolo verde. La squadra riserve del Boca Juniors era impegnata nel match contro il Belgrano allo stadio Ezeiza. Al 38? del primo tempo è cominciata a circolare la voce della morte del grandissimo allenatore: molti calciatori sono apparsi visibilmente commossi, tra cui l’ex centrocampista di PSG, Roma e Juventus, Leandro Paredes. 🔗 Leggi su Sportface.it
