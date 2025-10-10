Muore a 45 anni in agriturismo | schiacciato dalla pressa per l' uva che stava controllando
CASTELCUCCO (TREVISO) - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove un uomo di 45 anni è rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
