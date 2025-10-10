Muore a 45 anni in agriturismo | schiacciato dalla pressa per l' uva che stava controllando

CASTELCUCCO (TREVISO) - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove un uomo di 45 anni è rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Muore a 45 anni in agriturismo schiacciato dalla pressa per l'uva che stava controllando

Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola Pat del Colmel dove un uomo di 45 anni è rimasto schiacciato da

