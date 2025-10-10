Muore a 36 anni dopo 30 ore di ricovero l'avvocata | Entrata in ospedale sulle sue gambe non ne è più uscita

"Alessandra Petronio è entrata in pronto soccorso sulle proprie gambe. E non ne è più uscita. Vogliamo sapere perché". Queste le parole a Fanpage.it dell'avvocata Orietta Celeste, legale della famiglia della 36enne morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Muore a 36 anni dopo 30 ore di ricovero, l'avvocata: "Entrata in ospedale sulle sue gambe, non ne è più uscita" - "Alessandra Petronio è entrata in pronto soccorso sulle proprie gambe.

muore 36 anni dopoAlessandra Petronio muore in ospedale con un’emorragia al ventre a 36 anni: si indaga per omicidio colposo - La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alessandra Petronio, la 36enne che ha perso la vita nell'ospedale Santa Rosa ... Lo riporta fanpage.it

