Municipi dal 13 ottobre nuove tecnologie al servizio della partecipazione da remoto
Lunedì 13 ottobre alle 11, nella sede del consiglio del 6° municipio in stradale San Giorgio 27, nel quartiere Librino-San Giorgio, alla presenza dell’assessora ai sistemi informativi Viviana Lombardo, saranno presentati i nuovi impianti audio e video installati per consentire lo svolgimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: municipi - ottobre
Sabato 11 ottobre ore 14.30 - Municipio Percorso paesaggistico-museale a cura del CTG el Preon con visita al MUSEO ARCHEOLOGICO di CAVAION Per prenotazioni: 340.8258834 - facebook.com Vai su Facebook