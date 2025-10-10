Municipi dal 13 ottobre nuove tecnologie al servizio della partecipazione da remoto

Lunedì 13 ottobre alle 11, nella sede del consiglio del 6° municipio in stradale San Giorgio 27, nel quartiere Librino-San Giorgio, alla presenza dell’assessora ai sistemi informativi Viviana Lombardo, saranno presentati i nuovi impianti audio e video installati per consentire lo svolgimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

