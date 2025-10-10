Multata la ditta dei rifiuti per la mancata pulizia dopo la fiera

Dopo la fiera settimanale, piazza De Rege è rimasta sporca e piena di rifiuti. Una situazione che non è passata inosservata ai cittadini e che ha spinto il Comune di Casagiove a intervenire con fermezza. L’amministrazione comunale ha infatti multato la ditta incaricata del servizio di igiene. 🔗 Leggi su Casertanews.it

