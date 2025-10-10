MSC Crociere guarda al 2026 | nuova nave World Asia e debutto in Alaska

Rimini, 10 ott. (askanews) - L'industria crocieristica continua a crescere e MSC Crociere prepara un 2026 ricco di novità, illustrate al Ttg di Rimini da Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del gruppo MSC, che ha annunciato il varo a dicembre 2026 della nuova MSC World Asia, una nave che sarà dedicata al mercato italiano con itinerari di sette giorni nel Mediterraneo. Tra le prossime rotte, anche il debutto in Alaska e nuove partenze dai Caraibi, mentre il gruppo punta a rafforzare la propria presenza in Nord America, dove ha inaugurato a Miami il terminal crocieristico più grande al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - MSC Crociere guarda al 2026: nuova nave World Asia e debutto in Alaska

In questa notizia si parla di: crociere - guarda

RAVENNA IN TRASFORMAZIONE: CROCIERE, LAVORI E VISIONI PER IL TURISMO DEL DOMANI Il 2025 segna per Ravenna un anno cruciale: la città romagnola è al centro di un’importante fase di rinnovamento infrastrutturale e turistico, che guarda con d - facebook.com Vai su Facebook

Il 2025 anno di consolidamento per Msc Crociere - Il 2025 un anno di consolidamento per Msc Crociere che si prepara ad un 2026 ricco di novità con il debutto di Msc World Asia ... Come scrive guidaviaggi.it

MSC Crociere – Viaggi, novità inverno 2025: la crociera delle sei isole dell’Atlantico - 2026 e lancia un nuovo itinerario che porta i viaggiatori alla scoperta di sei isole tra Madeira e le Canarie, ... Riporta informatorenavale.it