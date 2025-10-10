Mozione della Lega | Nel 2026 il Nobel per la Pace a Trump

Sottolineando che il riconoscimento «possa e debba essere conferito anche in chiave prospettica, quale incentivo alla prosecuzione di processi di pace, ovvero al consolidamento dei risultati diplomatici già avviati», la Lega ha presentato una mozione alla Camera affinché il governo italiano si impegni a sostenere Donald Trump per il Nobel per la Pace nel 2026. Il prestigioso riconoscimento, a cui il tycoon ambiva, è andato quest’anno alla venezuelana Maria Corina Machado: una scelta che la Casa Bianca non ha apprezzato. Donald Trump e Matteo Salvini nel 2016 (Ansa). Il testo della mozione per il Nobel a Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it

