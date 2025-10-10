Motorola Razr 60 torna a meno di 600€ | minimo storico con l’offerta di oggi su Amazon

Motorola Razr 60 in offerta su Amazon a 599€: smartphone pieghevole con display 6,9" pOLED 120Hz, 8GB RAM, 256GB storage e Android 15 al minimo storico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Motorola Razr 60 torna a meno di 600€: minimo storico con l’offerta di oggi su Amazon

