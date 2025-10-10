Motonautica Maurizio Schepici vince il premio Armando Curcio
Roma, 10 ottobre 2025 – Il pilota di motonautica Maurizio Schepici, il 10 ottobre presso il Teatro Manzoni di Roma, ha ricevuto un altro riconoscimento per meriti sportivi, venendo premiato con il prestigioso premio Armando Curcio. Il premio si va ad aggiungere a quelli già ricevuti nel corso della sua Carriera: Leone D’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, Palma d’Oro di Assisi con nomina ad ambasciatore di pace e sport nel mondo, Medaglia d’Oro a Valor Atletico del CONI, Cavallo d’oro Rai, nominato Cavaliere del Leone d’oro. Schepici: “Un motivo di orgoglio”. “Ricevere questo premio – ha commentato Schepici, tesserato con la Federazione Italiana Motonautica – è una soddisfazione enorme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
