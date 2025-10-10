MotoGP Ducati sostituirà Marc Marquez in Australia | la scelta ricade su Michele Pirro

Week end di pausa per il Motomondiale. Dopo l’appuntamento a Mandalika (Indonesia), il Circus delle due-ruote tira il fiato in vista del round australiano di Phillip Island. Sui saliscendi aussie lo spettacolo mancherà di certo, ma in MotoGP non ci sarà il punto di riferimento di questa stagione, il neo campione del mondo Marc Marquez. Come è noto, il pilota della Ducati non prenderà parte al fine-settimana in Australia dal 17 al 19 ottobre e al week end successivo (24-26 ottobre) in Malesia. L’asso nativo di Cervera, infortunatosi nella gara indonesiana poco dopo il via nell’incidente con Marco Bezzecchi (Aprilia), si è sottoposto nei giorni scorsi a ulteriori esami. 🔗 Leggi su Oasport.it

