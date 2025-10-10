MotoGP Ducati sceglie Pirro | rimpiazzerà Marquez in Australia
Lo spagnolo dovrà rispettare i tempi della guarigione e non potrà scendere in pista a Phillip Island. Al suo posto spazio al collaudatore italiano, che affronterà la quattordicesima stagione con almeno una gara in top class. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: motogp - ducati
UFFICIALE - Michele Pirro, tester Ducati, sostituirà Marc Marquez infortunato. Per il momento solamente nel round MotoGP in Australia, poi si vedrà. #motogp #michelepirro #marcmarquez #ducati #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X
La Ducati sta già allevando il futuro Marc Marquez. Scopriamo chi sarà il suo erede in MotoGP https://www.virgilio.it/motori/motor-sport/moto-gp/ducati-sostituto-marc-marquez/298037/ - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | Pirro sostituirà Marc Marquez nel GP d’Australia - A seguito dell'infortunio alla spalla destra subito da Marc Marquez durante il Gran Premio d'Indonesia, il team Ducati ha deciso che sarà il test rider Michele Pirro a sostituire il nove volte Campion ... motograndprix.motorionline.com scrive
Ufficiale: Michele Pirro al posto di Marc Marquez al GP d’Australia - La casa di Borgo Panigale ha annunciato il 39enne pugliese al posto del neocampione del mondo, costretto ai box per infortunio ... Come scrive formulapassion.it