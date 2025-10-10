MotoGP Ducati sceglie Pirro | rimpiazzerà Marquez in Australia

10 ott 2025

Lo spagnolo dovrà rispettare i tempi della guarigione e non potrà scendere in pista a Phillip Island. Al suo posto spazio al collaudatore italiano, che affronterà la quattordicesima stagione con almeno una gara in top class. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

