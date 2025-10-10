Motocicletta si scontra con un autocarro alla periferia del paese | grave il centauro

10 ott 2025

SOLETO - Sono critiche le condizioni di un motociclista di 49anni di Soleto che nel primo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto alla periferia del paese in via Masseria del Moro, la stradina parallela a via Dell'Oliveto nei pressi del campo sportivo.L’uomo viaggiava a bordo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

