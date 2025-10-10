Bologna, 10 ottobre 2025 – Marc Marquez ha sempre triturato i suoi compagni di squadra. Li batteva in pista e anche in termini di personalità, competere con un fenomeno delle due ruote, è stato duro per tutti, soprattutto dopo 9 titoli mondiali. Pedrosa, Lorenzo, solo per citarne alcuni passati nel box di fianco a quello del numero 93 che nel 2025 ha riscoperto la sua travolgente forza con la Ducati GP25. Stagione dominata e surclassato pure il compagno di box Pecco Bagnaia, limitato da un feeling mai sbocciato con la nuova Desmosedici, ma il fatto che Marc abbia dominato la classifica non ha significato un rapporto difficile con il pilota italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia: “Ho scoperto il Marquez compagno. In Giappone karaoke e sakè”