Moto all’Eicma di Milano arrivano le ‘desert queens’ della Parigi-Dakar

Periodicodaily.com | 10 ott 2025

(Adnkronos) – La Dakar sbarca a Milano. L'edizione numero 82 di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, ospiterà la mostra 'Desert Queens', un percorso espositivo interamente dedicato alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della leggendaria competizione rallistica. L'annuncio è arrivato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: moto - eicma

