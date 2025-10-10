Motivazioni e conseguenze del Nobel per la pace a Maria Machado
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: motivazioni - conseguenze
La destra-destra ha appena partorito una delle leggi bavaglio più repressive nella storia repubblicana. E a metterci la firma non poteva che essere lui, Maurizio Gasparri. Un testo, il Ddl 1627, dalle motivazioni e soprattutto dalle conseguenze spaventose che, - facebook.com Vai su Facebook
Dal fronte di Bruxelles: L’impopolarità di Ursula von der Leyen – Cause e conseguenze - X Vai su X
Motivazioni e conseguenze del Nobel per la pace a Maria Machado - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Da ilfoglio.it
Il Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado - Focus.it - L'attivista venezuelana leader del movimento per la democrazia in Venezuela è un esempio di coraggio civile e impegno per la pace per il mondo intero. Scrive focus.it